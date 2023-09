Lancement du concours "DigiTrans Smart City - Initiative pour construire une ville intelligente en 2023", le 22 septembre dans la mégapole du Sud.Photo : Tân Dat/CVN

Hanoï (VNA) - Le Centre d’incubation des entreprises high-tech (SHTP-IC) a lancé le 22 septembre à Hô Chi Minh-Ville le concours "DigiTrans Smart City - Initiative pour construire une ville intelligente en 2023", sous le thème "Application de la transformation numérique dans une ville intelligente".



Placé sous le patronage du Comité de gestion du Parc high-tech de Hô Chi Minh-Ville (SHTP), du Service des sciences et technologies de Hô Chi Minh-Ville, ainsi que du Comité populaire de la ville de Thu Duc, le concours vise à exploiter le potentiel de la communauté des jeunes intellectuels, des start-ups et des projets du secteur technologique. Il contribuera à l'élaboration de solutions de haute technologie pouvant être largement appliquées dans le processus de construction de villes intelligentes. Cela s'inscrit dans le but d'améliorer la qualité de vie et de promouvoir le développement socio-économique local.

La transformation en une zone urbaine intelligente représente une politique majeure de Hô Chi Minh-Ville, revêtant une importance stratégique pour son développement à la fois dans le présent et le futur.

Ce projet contribuera à relever les défis liés au processus d'urbanisation et à soutenir la mise en œuvre de programmes novateurs. Il vise à améliorer la qualité de vie, à stimuler la recherche et la créativité innovantes, à renforcer la compétitivité, à cultiver un écosystème propice aux startups, à promouvoir le développement économique, et à créer les bases pour des programmes révolutionnaires à venir.

Vue partielle de la ville de Thu Duc.Photo : VNA/CVN

"DigiTrans Smart City représente un pont permettant d'explorer le potentiel de la communauté des jeunes intellectuels, des startups et des projets technologiques. Il vise à perfectionner des produits et solutions pouvant être largement appliqués dans le processus de construction de villes intelligentes, pour améliorer la qualité de vie ainsi que le développement socio-économique, tant à Hô Chi Minh-Ville que dans le Vietnam tout entier", a déclaré Lê Quôc Cuong, directeur adjoint de SHTP.

Une centaine d’équipes en lice

Selon le comité d'organisation, le concours de cette année devrait attirer une centaine d’équipes issues de la communauté, comprenant plus de 550 start-ups technologiques et plus de 100 universités et collèges supérieurs à travers le pays.

Les équipes auront la possibilité de remporter des prix d'une valeur totale atteignant 500 millions de dôngs.

Ce concours récompensera les trois meilleures ayant développé des solutions d'application pratiques susceptibles de devenir des projets potentiels. Les prix sont les suivants : un premier prix de 50 millions de dôngs et un an d'utilisation gratuite du véhicule de service d'achat de billets de Vexere, un deuxième prix de 30 millions de dôngs et six mois d'utilisation, et enfin, un troisième prix de 20 millions de dôngs et trois mois d'utilisation.

À noter que les trois meilleures équipes auront également l'opportunité de participer au programme d'incubation du SHTP-IC.

Ce concours bénéficie du soutien du Bureau des sciences et technologies de la ville de Thu Duc, du Bureau municipal de l'éducation et de la formation de Thu Duc, du Centre de développement scientifique et technologique (TST) pour les jeunes de Hô Chi Minh-Ville, ainsi que de nombreux sponsors issus de l'écosystème de l'innovation et du développement scientifique et technologique.

Dans le cadre de cet événement, la SHTP-IC et le Fonds d'investissement pour les start-ups innovantes ITI (ITI Fund) ont signé un accord de coopération visant à promouvoir les activités d'investissement dans les start-ups et à renforcer le potentiel de développement de la communauté des start-ups technologiques. - VNA