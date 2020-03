Le jeune cerveau criminel Artemis Fowl II (droite) et son majordome se pavanent dans les rues de Saigon. Photo: internet



Ho Chi Minh-Ville (VNA) – Ho Chi Minh-Ville fait son apparition dans la bande-annonce de "Artemis Fowl", un film de Disney qui sera diffusé cet été dans les salles de cinéma.



Dans la bande-annonce publiée lundi, le jeune cerveau criminel Artemis Fowl II (joué par Ferdia Shaw) et son majordome se pavanent dans les rues de Saigon.



L'aventure d'Artemis Fowl II commence à Hô Chi Minh-Ville, où il découvre d'abord une trésor secret et rencontre Nguyen (joué par Jean Paul-Ly), un informateur, assis devant un café de la rue Dong Khoi. Dans ce film, l’artiste américaine d’origine vietnamienne Hong Chau joue le rôle d'un lutin.



Le réalisateur de Mort sur le Nil adaptera les deux premiers romans de Eoin Colfer, paru en 2001 et 2002. L’histoire s’intéressera au jeune et riche Artemis Fowl II, descendant d’une longue lignée de criminels. Le garçon de 12 ans va se lancer dans un combat contre le Peuple des Fées, qu’il soupçonne être responsable de la disparition de son père.



Artemis Fowl sera diffusé dans les salles de cinéma du Vietnam en mai prochain. -VNA