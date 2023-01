Hô Chi Minh-Ville (VNA) - Selon le Service de la culture et des sports de Hô Chi Minh-Ville, à l'occasion du Nouvel An lunaire 2023 et du Têt Nguyên Tiêu (fête du 15e jour du 1er mois lunaire), la ville organisera de nombreuses activités culturelles et sportives significatives afin de créer une ambiance joyeuse pour la population.

Un calligraphe au Palais culturel du travail dans le 3e arrondissement à Hô Chi Minh-Ville. Photo: CVN



Le Festival des fleurs du printemps 2023 se tiendra durant 12 jours au parc Tao Dàn, du 16 au 27 janvier. Les marchés aux fleurs du Têt sont prévus au parc 23 septembre, parc Gia Dinh, parc Lê Van Tam, au marché de gros de Binh Diên et dans la rue des fleurs de Phu My Hung du 14 au 21 janvier, ainsi que dans les marché aux fleurs du Têt de tous les arrondissements.

Parallèlement, au marché aux fleurs du Têt et à la rue des fleurs Nguyên Huê, le Service de la culture et des sports organisera du 15 au 16 janvier le "Festival du bánh Tét" au parc historique et culturel.

Du 19 au 26 janvier, le Service municipal de l'information et de la communication organisera le " Festival des livres du Nouvel An lunaire 2023" dans les rues Lê Loi et Nguyên Van Binh.

En plus de ces activités, le Service de la culture et des sports invitera également les troupes de cai luong (théâtre rénové) à se produire au Théâtre Trân Huu Trang, devant le Centre culturel de la ville du 14 janvier au 5 février, et organisera des représentations de don ca tài tu (musique des amateurs) devant le Théâtre de la ville du 20 au 29 janvier.

Selon le plan émis par le Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, le Festival du Nouvel An lunaire et la "Nuit de la poésie vietnamienne" 2023 auront lieu les 4 et 5 février au parc Van Lang et au centre culturel du 5e arrondissement.

Le 4 février, le programme "Nuit de la poésie vietnamienne" se tiendra au parc Van Lang (5e arrondissement) avec la récitation de poésie et de la musique vietnamienne de 19h30 à 21h30. De 16h30 à 18h30 le 5 février, 1.200 participants seront attendus pour effectuer des défilés artistiques à travers les itinéraires suivants : Hai Thuong Lan Ông - Châu Van Liêm - Lao Tu - Luong Nhu Hoc - Nguyên Trai - Trân Xuân Hoa - Centre de la littérature du 5e arrondissement.

De 19h00 à 21h00 le 5 février, le festival Nguyên Tiêu se tiendra au Centre Culturel du 5e arrondissement, avec comme activités une semaine de la gastronomie Dimsum, des danses du lion et du dragon… -CVN/VNA