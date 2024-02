En 2024, le Comité provincial du Parti et le Conseil populaire de la province de Soc Trang ont fixé 20 objectifs de développement socio-économique, dont une croissance économique de 7-7,5%.

Améliorer la résilience et l'autonomie de l'économie, créer les conditions nécessaires à la construction d'une économie indépendante et autonome associée à une intégration internationale proactive, active, profonde et efficace, revêtent des significations particulièrement importantes pour le Vietnam dans la nouvelle situation.