Photo d'illustration (NDEL)

Hanoi (VNA) - Le Comité populaire du district de Hoan Kiem à Hanoi a lancé la Rue du livre du printemps 2023, dans la rue du 19 décembre (également connue sous le nom de Rue du livre).



Le jour de l'ouverture a attiré un grand nombre de personnes. La cérémonie d'ouverture comprenait également de nombreux espaces de divertissement et de connaissances intéressants et diversifiés auxquels les enfants, les familles, les jeunes et les touristes pouvaient participer.



C'est la huitième année que la Rue du livre du printemps se tient tout au long du Nouvel An lunaire, afin de donner plus de temps aux lecteurs, résidents et touristes de visiter et d'expérimenter des activités de plein air.



Cette année, la Rue du livre du printemps comprend de nombreuses activités d'exposition, des présentations de livres et des spectacles culturels, en particulier des coins "check-in" décorés de manière impressionnante avec l'atmosphère printanière de Hanoi.



De nombreuses autres activités auront également lieu, notamment la présentation de l'art de la calligraphie, l'organisation de coloriages pour les enfants, un concours de dessin intitulé "Printemps coloré, livres colorés", l'exposition de peintures folkloriques de Hang Trong, un concours d'échecs vietnamien, des cours d'anglais, des concours d'expression orale, entre autres.



La Rue du livre se tient du 16 au 29 janvier (soit du 25e jour du 12ème mois lunaire au 8e jour du premier mois lunaire de l'année).-CPV/VNA