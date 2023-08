La directrice du Service municipal de la Santé Tran Thi Nhi Ha. Photo: kinhtedothi.vn



Hanoï (VNA) - En mettant en œuvre le programme du Comité municipal du Parti de Hanoï sur le développement du système de sécurité sociale, l'amélioration du bien-être social et de la qualité de vie des habitants de la capitale pour 2021-2025, à ce jour, Hanoï gère actuellement 82,5% de sa population.

La ville s'efforce d'atteindre l'objectif de gestion de la santé de 100% de la population d'ici 2025.

Afin de mieux gérer la santé de la population, le secteur de la santé de Hanoï s'est engagé à réaliser des examens de santé pour 100% des habitants au deuxième trimestre 2024.

Actuellement, la ville compte 14 médecins pour 10.000 habitants. Pour atteindre l'objectif du programme, il manque encore 1.555 médecins. La directrice du Service municipal de la santé Tran Thi Nhi Ha a déclaré que le secteur avait mis en place plusieurs solutions pour garantir la qualité des soins de santé aux populations.

Afin d'augmenter le ratio de lits d'hôpitaux pour 10.000 habitants, le Bureau du Comité populaire de Hanoï a confié le 14 juin 2023 la tâche au Service du Plan et de l'Investissement de collaborer avec le Service de l'urbanisme, des ressources naturelles et de l'environnement et les Comités populaires des districts de Bac Tu Liem, Thach That, Gia Lam, Soc Son pour appeler à la socialisation des hôpitaux. -VNA