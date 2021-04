Les employés de FPT Software aux Philippines. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - FPT Software, membre de la plus grande société technologique du Vietnam FPT ouvrira officiellement le 13 avril son troisième bureau aux Philippines, se positionnant comme un acteur informatique majeur du pays.

Basé à Manille, c'est le 57e bureau que FPT Software a implanté dans 25 pays et territoires à travers le monde.

Malgré les formidables défis posés par la pandémie de COVID-19, les revenus de l'entreprise aux Philippines ont bondi de 65% en 2020 et le nombre d'employés a augmenté de 30% l’an dernier.

En 2015, FPT Software a ouvert son premier bureau philippin dans la plus ancienne ville du pays, Cebu. La société a étendu sa présence avec un deuxième bureau à IT Park Cebu City quatre ans plus tard. Sur ce marché, FPT Software se concentre sur la fourniture de services d'externalisation des processus d'affaires (BPO), de services de gestion pour le service de gestion des applications (AMS), de services de gestion d'infrastructure (IMS) et des services logiciels ciblant les marchés anglophones. -VNA