Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc prononce une allocution lors du forum d’affaires entre le Vietnam et la Suède, le 27 mai à Stockholm. Photo : VNA



Stockholm (VNA) – Un forum d’affaires entre le Vietnam et la Suède a eu lieu le 27 mai à Stockholm, en présence des Premiers ministres des deux pays.



Dans son allocution, le Premier ministre suédois Stefan Löfven a déclaré se réjouir de la visite officielle du 26 au 28 mai en Suède de son homologue vietnamien Nguyen Xuan Phuc, qui était accompagné d’une délégation de haut niveau et de plusieurs grandes entreprises. Il a salué le soutien du Vietnam à la libéralisation du commerce, avant de déclarer souhaiter que l’accord de libre-échange entre le Vietnam et l’Union européenne (UE) soit signé rapidement.



Appréciant les progrès socio-économiques du Vietnam durant ces 20 dernières années grâce aux efforts de réformes et de participation aux accords commerciaux, Stefan Löfven a souligné que les entreprises suédoises et vietnamiennes étaient en face de grandes opportunités. Selon lui, le secteur industriel de la Suède, avec ses solutions dans l’édification des villes intelligentes, les transports publics, les énergies renouvelables, les technologies de l’information et de la communication, l’aviation, le traitement des eaux usées et des déchets, les technologies médicales..., est prêt à coopérer avec le Vietnam.



Il a enfin souligné que le gouvernement, le peuple et les entreprises suédois souhaitaient resserrer leurs relations avec le Vietnam d’ici 50 ans.



De son côté, le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a rappelé le grand soutien de la Suède pour le Vietnam, notamment ses aides publiques au développement qui avaient permis de résoudre plusieurs difficultés. Il a ensuite passé en revue les relations bilatérales dans l’économie, dont un commerce bilatéral de plus de 1,5 milliard de dollars et la présence de plusieurs grands groupes suédois au Vietnam (ABB, Ericsson, Volvo, Electrolux...).



Après avoir présenté aux entreprises suédoises participant au forum la situation économique du Vietnam, Nguyen Xuan Phuc a affirmé son souhait d’accueillir des investisseurs suédois dans son pays.



Il a également déclaré souhaiter que le gouvernement et les entreprises suédois soutiennent la signature et la ratification rapides de l’accord de libre-échange et de l’accord de protection des investissements entre le Vietnam et l’UE, car ces textes seraient des bases solides pour promouvoir les relations commerciales entre le Vietnam et l’UE, celles entre le Vietnam et la Suède en particulier.



Lors du forum, les Premiers ministres Nguyen Xuan Phuc et Stefan Löfven ont assisté à la signature de plusieurs conventions de coopération entre des entreprises de leurs pays, dont un projet tripartite entre NutiFood (Vietnam), le groupe Backahill et la coopérative des fermes laitières Skånemejerier Ekonomisk Förening (Suède) concernant la mise en service de l’usine laitière NutiFood Sweden AB en Suède.



Selon Tran Thanh Hai, président du conseil d’administration de NutiFood, cette usine, située à Bjuv, au Sud de la Suède, représente un investissement de près de 20 millions de dollars pour sa première phase. Elle aura une capacité annuelle de 15.000 tonnes, dont du lait bio et des produits alimentaires pour les nouveaux-nés et les nourrissons. Certains de ses produits seront présents au Vietnam au troisième trimestre 2019. -VNA