Photo: VNA



Hanoï (VNA) – Le vernissage d’une exposition d’antiquités royales de Hue a eu lieu le 26 mars au Palais de culture et d’amitié au 91 rue Tran Hung Dao, Hanoï.



Cette exposition est organisée par l’Association de la collection d'antiquités royales de Hue, en collaboration avec la société Thanh Ngoc, avec le désir d'aider le public à avoir une vision plus claire de la culture royale de Hue.



L'exposition présente plus de 200 artefacts, dont la plupart sont des céramiques datant de la dynastie des Nguyen (1802-1945), outre des broderies royales, des accessoires pour princes et princesses...



L’événement dure deux jours, les 26 et 27 mars. -VNA