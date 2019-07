Hanoi, 5 juillet (VNA) - Le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc et son homologue arménien Nikol Pashinyan se sont mis d'accord sur des orientations et des mesures visant à promouvoir la coopération multiforme entre les deux pays à l'avenir.

Le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc (droite) et son homologue arménien Nikol Pashinyan. Photo : VNA

Lors de leur entretien le 5 juillet à Hanoi, les dirigeants ont hautement apprécié les liens politiques fructueux et ont consenti à multiplier les rencontres et les échanges de haut niveau avec tous les canaux du gouvernement, de l'Assemblée nationale et des entreprises, ainsi que les échanges entre les deux peuples.

Les deux parties poursuivront leur coordination au sein des forums des Nations Unies, de la communauté francophone et du Mouvement des pays non alignés, contribuant à la paix, à la stabilité et au développement.

Les deux Premiers ministres ont donné leur accord pour améliorer l'efficacité opérationnelle du comité intergouvernemental Vietnam-Arménie sur la coopération dans les domaines de l'économie, du commerce et des sciences et technologies.

Les pays se focaliseront sur la mise en œuvre de l'accord de libre-échange entre le Vietnam et l'Union économique eurasienne, auquel l'Arménie est membre, considérant qu'il s'agit d'un pilier important des relations bilatérales et d'un élan pour créer des avancées dans la coopération dans l’économie, le commerce et l'investissement.

Ils ont également convenu d'élargir la coopération dans les domaines de l'éducation et de la formation, des soins de santé, des sports, du tourisme, de la sécurité et de la défense nationale.

Le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc a déclaré que la politique vietnamienne attachait une grande importance à la consolidation de l'amitié traditionnelle et de la coopération multiforme avec l'Arménie, ainsi qu'à la détermination du pays à développer ses relations de manière plus efficace, pragmatique et durable, pour les intérêts des habitants des deux pays.

Le Premier ministre Nikol Pashinyan a déclaré que sa visite visait à créer un tournant dans la qualité des relations bilatérales, contribuant ainsi à forger la coopération à multiples facettes et à répondre aux aspirations des dirigeants et aux intérêts des peuples des deux pays.

L'hôte et l'invité ont échangé leurs points de vue sur des questions régionales et internationales d'intérêt commun, notamment le règlement pacifique des différends en Asie-Pacifique, dont en mer Orientale sur la base du droit international.

À l'issue des entretiens, les dirigeants ont assisté à la signature d'un accord de coopération dans les domaines de l'éducation et de la science entre les deux gouvernements.



Ils ont ensuite coprésidé une conférence de presse pour annoncer les résultats de leurs entretiens.

Le Premier ministre Nikol Pashinyan effectue une visite officielle au Vietnam du 4 au 7 juillet.-VNA