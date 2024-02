Hanoï met en service une ligne de voitures électriques Hoan Kiêm - Cité impériale de Thang Long. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - La ligne de voitures électriques Hoan Kiêm - Cité impériale de Thang Long est entrée en service lundi 5 février pour aider les gens à accéder plus facilement à des sites touristiques de Hanoï.



Cette ligne, organisée par le Comité populaire de l’arrondissement de Hoan Kiem, la société par actions Dông Xuân et le Centre de conservation du patrimoine de Thang Long – Hanoï, traversera 24 rues de la capitale pour explorer le lac Hoan Kiêm (Epée restituée), le Vieux Quartier de Hanoï et la Cité impériale de Thang Long, dont le secteur central a été inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO, ainsi que plusieurs autres destinations.



L'ouverture de cette ligne démontre la détermination de l’arrondissement de Hoan Kiem ainsi que le soutien d’entreprises pour contribuer à réduire les émissions de gaz à effet de serre et à protéger l'environnement, a déclaré Pham Tuân Long, président du Comité populaire de l’arrondissement de Hoan Kiêm.



Cette ligne vise également à exploiter efficacement le potentiel et les atouts, en contribuant à promouvoir les activités commerciales et de services et à développer le tourisme de la capitale.



Exposition sur le Têt vietnamien à la Cité impériale de Thang Long . Photo: VNA

À cette occasion, la société par actions Dông Xuân a lancé un programme de promotion avec un aller gratuit (au départ du lac Hoan Kiêm vers la Cité impériale de Thang Long), du 1er jusqu’au 9 février inclus. -VNA