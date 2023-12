Photo d'illustration: baobacgiang.com.vn



Hanoï (VNA) - Le directeur adjoint du Service de la Construction de la province de Bac Giang (Nord), Nguyen Ngoc Son, a déclaré qu'actuellement, son Service mettait en place de nombreuses applications de transformation numérique afin de faciliter la gestion publique et de contribuer au développement socio-économique local.



Précisément, le Service de la Construction de Bac Giang met au point deux bases de données liées aux systèmes d'information géographique ou SIG (en anglais, Geographic Information System ou GIS) sur la planification urbaine et la gestion des travaux, du logement et du marché immobilier dans la province. Il met en place une application de test en ligne de certificat de pratique de la construction sur le logiciel partagé du ministère de la Construction. Il numérise en outre une large base de données des réseaux d'approvisionnement en eau de la province...



En outre, le Service se concentre fortement sur la mise à jour des données sur les bases de données disponibles. Parallèlement, il poursuit des études pour appliquer le BIM - Building Information Modeling, qui désigne les outils de modélisation des informations de la construction implémentés par des applications qui permettent la modélisation des données du bâtiment, d'une structure, d'un édifice ou d'un ouvrage, dans le but de bien gérer les activités de construction dans la province.



Le SIG (Système d'Information Géographique) partagé par la province de Bac Giang compte actuellement sept bases de données concernant les postes et les télécommunications, la construction, l’aménagement et l’état des parcs industriels, la carte provinciale d'aménagement du territoire de la ville de Bac Giang pour la période 2016-2020, les clusters industriels, marchés, centres commerciaux, supermarchés, les cibles socio-économiques provinciales, l’état actuel des zones de culture et d'élevage.



Parmi ces données, celles sur la planification urbaine a un rôle très important car elles sont souvent utilisées pour d’autres secteurs.



La base de données sur la planification urbaine a été créée par le Service de la Construction de Bac Giang en 2019 et mise en service en 2020. A ce jour, elle a largement répondu aux besoins et a favorisé une efficacité maximale dans un certain nombre de domaines. Elle comprend également des informations sur la planification de plusieurs autres secteurs tels que la planification du réseau de transport provincial, la planification de zones et de grappes industrielles provinciales, la localisation des attractions touristiques et culturelles, des agences et des entreprises… Ces informations sont disponibles sur une plateforme de carte numérique, grâce à quoi, le Service du Plan et de l’Investissement peut facilement rechercher et présenter brièvement des lieux d'investissement..., contribuant à améliorer l'efficacité de la résolution de questions des entreprises.



Selon le directeur adjoint du Service de la Construction de Bac Giang, Nguyen Ngoc Son, dans les temps à venir, la province continuera à prêter attention à l'amélioration de l'efficacité de l'utilisation de la base de données sur la planification urbaine. Le Comité populaire provincial et le Comité provincial de direction de la transformation numérique souhaitent allouer des ressources d'investissement et mettre à jour la base de données sur la planification urbaine, en vue de créer un panorama de la construction et du développement des infrastructures, tant techniques que sociales, contribuant à l'élaboration de politiques de développement socio-économiques synchrones et efficaces.



De son côté, le Service provincial de l'Information et de la Communication ouvre des cours de formation afin de vulgariser des expériences sur la transformation numérique et les bases de données afin que les secteurs et les localités puissent rechercher et choisir des solutions de mise en œuvre efficaces...-VNA