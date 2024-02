Production de riz dans une entreprise à Dong Thap. Photo: VNA

Dong Thap (VNA) - En 2024, la province de Dong Thap (Sud) s’emploie à promouvoir son développement socio-économique pour atteindre une croissance de 8%.



Selon Pham Thien Nghia, président du Comité populaire provincial de Dong Thap, en 2024, l'objectif de sa province est d'assurer un climat d’affaires égal et favorable au développement de tous les secteurs économiques, d’exploiter au mieux son potentiel et ses avantages, parallèlement à la restructuration économique et à la promotion de l’innovation, de l’application des sciences et technologies et de la transition numérique…



En 2023, la croissance économique de Dong Thap était estimée à 5,66%. Le revenu moyen par habitant a atteint 60,8 millions de dongs.-VNA