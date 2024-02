Hanoï (VNA) - L'ambassade du Vietnam en Italie et à Malte a organisé, du 21 au 23 février, à La Valette, de nombreuses activités pour célébrer le 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et Malte (1974-2024).En recevant l'ambassadeur du Vietnam en Italie et à Malte, Duong Hai Hung, le président maltais, George Vella, a exprimé son soutien en faveur de la collaboration entre l'ambassade du Vietnam et des partenaires maltais pour célébrer les 50 ans de l'établissement des relations diplomatiques, contribuant à renforcer l'amitié et la confiance politiques, les relations économiques, culturelles entre les deux pays et les échanges entre les deux peuples.Une projection du film "Je vois des fleurs jaunes sur l'herbe verte" du réalisateur Victor Vu a eu lieu dans la soirée du 21 février, au cinéma national Spazju Kreattviv."Les échanges dans les domaines de la culture, de l'éducation, du tourisme, du cinéma et des arts sont une passerelle importante pour renforcer la compréhension mutuelle, consolider et resserrer l'amitié traditionnelle entre les deux peuples", a déclaré l'ambassadeur Duong Hai Hung.En outre, un forum de coopération Vietnam-Malte a été organisé le 22 février, avec la participation du président de la Chambre de commerce de Malte, des représentants de TradeMalta, FinanceMalta, de ministères et associations d'entreprises maltaises dans de nombreux domaines.Lors du forum, les participants ont hautement apprécié le potentiel de coopération entre les deux pays dans un contexte où les deux économies sont en plein essor.Dans le cadre de son voyage d'affaires à Malte, l'ambassadeur Duong Hai Hung a travaillé avec le directeur de l'Institut de droit maritime international (IMLI) de l'Organisation maritime internationale (OMI). -VNA