Hanoi (VNA) - Pour atteindre l'objectif de devenir un pays à revenu élevé d'ici 2045 et d'atteindre zéro émission nette d'ici 2050, comme convenu lors de la deuxième Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques de la 26e conférence des Nations Unies sur les changements climatiques (COP26), le Vietnam doit s’orienter vers une économie à faible émission de carbone tout en affichant un taux de croissance remarquable.

Photo / VNA

Cela nécessite de mobiliser toutes les ressources, d'appliquer des solutions innovantes, dans lesquelles le développement d'un marché du carbone est considéré comme efficace et réalisable.

Le marché du carbone a été mentionné pour la première fois dans la décision 1775/QD-TTg du Premier ministre en 2012 portant l’approbation du projet de gestion des émissions de gaz à effet de serre, de gestion des activités commerciales de crédit carbone sur le marché mondial.

L'année suivante, la Résolution 24-NQ/TW du Parti sur la réponse proactive au changement climatique, le renforcement de la gestion des ressources naturelles et la protection de l'environnement a fixé l'objectif de promouvoir les activités de réduction des émissions de gaz à effet de serre adaptées aux conditions du pays sur la base de soutiens financier et technologique d'autres pays et d'organisations internationales, de développer le marché des échanges de crédits carbone, et de participer au marché mondial du carbone.

La Loi sur la protection de l'environnement 2020, entrée en vigueur le 1er janvier 2022, stipule l'organisation et la mise en œuvre d'un marché du carbone.

En 2021, la Résolution 50-NQ/CP du gouvernement a identifié la "mise en œuvre du projet de développement d'un marché du carbone au Vietnam" comme l'une des tâches pour répondre au changement climatique et protéger l'environnement.

Plus récemment, le 7 janvier 2022, le gouvernement a publié le décret 06/2022/ND-CP détaillant la réduction des émissions de gaz à effet de serre, la protection de la couche d'ozone et le développement du marché du carbone.

Photo : VNA

Le décret 06/2022/ND-CP définissant les objectifs et la feuille de route de développement, le temps de déploiement du marché domestique du carbone est divisé en deux phases d'ici fin 2027 et à partir de 2028.



Notamment, le décret 06/2022/ND-CP fixe l'objectif d'établir et d'organiser une bourse de crédit carbone pilote qui sera mise en œuvre à partir de 2025 et parallèlement de mener des activités de renforcement des capacités et de sensibilisation au développement du marché du carbone.



Selon les objectifs et la feuille de route du décret 06/2022/ND-CP, à partir de 2028, le Vietnam organisera le fonctionnement d'une salle officielle de transaction de crédits carbone et, en même temps, déploiera des activités pour connecter et échanger les crédits de carbone nationaux avec les marchés régionaux et mondiaux du carbone.





Évaluant le marché du carbone, le professeur agrégé, le Dr Nguyen The Chinh, ancien directeur de l'Institut de stratégie et de politique des ressources naturelles et de l'environnement du ministère des Ressources naturelles et de l'Environnement, a déclaré que pour développer le marché du carbone et la participation active des entreprises, les gestionnaires doivent parfaire le cadre juridique sur le développement de ce marché.



Le développement d'un marché du carbone avec la participation active des entreprises jouera un rôle important dans la mise en œuvre des engagements du Vietnam pris lors de la COP26. Par conséquent, les entreprises doivent comprendre les principes de fonctionnement du marché du carbone et les dispositions de la loi relatives à ce marché, équilibrant ainsi de manière proactive la capacité et la volonté des entreprises à y participer lorsqu'il entrera en vigueur, en particulier en s'enregistrant auprès de participer??????? aux transactions des crédits de carbone.



Le directeur adjoint du Département du changement climatique du ministère des Ressources naturelles et de l'Environnement Pham Van Tan a déclaré que la conversion à zéro émission nette est un choix stratégique du Vietnam. Le gouvernement a pris des mesures rapides et sûres. Cela crée de nombreuses opportunités pour les entreprises, contribuant à accroître leurs avantages concurrentiels à long terme. Les entreprises doivent se préparer, notamment l’élément humain doit avoir une capacité suffisante pour effectuer un inventaire des gaz à effet de serre et élaborer un plan de réduction des émissions de l'entreprise.



Pour participer à cette transition, les entreprises doivent éviter ou se retirer rapidement des industries et des domaines d'activité qui consomment beaucoup d'énergie et émettent beaucoup de gaz à effet de serre, se préparer à participer au marché du carbone, renforcer leur coopération avec les agences gouvernementales pour développer et mettre en œuvre des mesures de réduction des émissions ou élaborer des normes et des facteurs d'émission pour leurs produits commerciaux. - VNA