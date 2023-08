Le président de l'Assemblée nationale, Vuong Dinh Hue, s'exprime aux séances d'interpellations. Photo: VNA



Hanoï (VNA) – Les séances d'interpellations dans le cadre de la 25e réunion du Comité permanent de l'Assemblée nationale (AN) ont commencé mardi matin.



Les séances, présidées par le président de l'Assemblée nationale, Vuong Dinh Hue, durent une journée. Elles ont lieu en présence du président Vo Van Thuong.



Le ministre de la Justice, Le Thanh Long, est interrogé le matin et le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Le Minh Hoan, répondra aux questions dans l’après-midi.



Les questions posées au ministre de la Justice portent principalement sur les mesures pour améliorer la qualité du système judiciaire, contrôler le pouvoir afin de prévenir et de lutter contre la corruption et d'autres pratiques malsaines, remédier aux faiblesses liées à la publications des documents détaillant les lois et les résolutions de l'Assemblée nationale ainsi que les ordonnances et résolutions du Comité permanent de l'Assemblée nationale…



Le président de l'Assemblée nationale, Vuong Dinh Hue , aux séances d'interpellations. Photo: VNA

Dans l'après-midi, le ministre de l'Agriculture et du Développement rural répondra à des questions concernant les exportations de produits agricoles, l'exploitation, la protection et le développement des ressources halieutiques, la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) et les mesures à prendre pour obtenir un retrait du carton jaune imposé par la Commission européenne aux produits aquatiques vietnamiens, ainsi que la garantie de la sécurité alimentaire.



Les séances d'interpellation sont organisées en présentiel à Hanoï et par visioconférence pour connecter avec 62 délégations de députés de l'Assemblée nationale des provinces et grandes villes. -VNA