L’ambassadeur du Vietnam en Italie , Duong Hai Hung. Photo: VNA

Rome (VNA) – A la veille du Forum économique Vietnam – Italie prévu le 19 septembre à Rome, l’ambassadeur du Vietnam en Italie, Duong Hai Hung, a parlé des mesures pour promouvoir les relations commerciales bilatérales.



Selon le diplomate, la première mesure consiste à mettre en œuvre les résultats de la 7e réunion du Comité mixte sur la coopération économique entre le Vietnam et l'Italie qui s'est tenue en juin dernier à Hanoï, à organiser des activités et des conférences économiques importantes et d'envergure nationale en Italie, attirant ainsi l'attention des entreprises italiennes.



Deuxièmement, il est nécessaire de promouvoir la coopération avec les localités italiennes en mettant l'accent sur la promotion de la coopération économique, commerciale et d'investissement.



Troisièmement, l’ambassadeur a insisté sur la nécessité de participer à des expositions et des foires en Italie, de présenter les produits et les capacités d'approvisionnement du Vietnam.



Quatrièmement, il est important de soutenir les entreprises vietnamiennes dans les programmes de promotion du commerce et de l’investissement en Italie, de fournir des informations aux entreprises des deux pays, de les soutenir dans la recherche de partenaires fiables.



La cinquième mesure concerne le soutien de l’ambassade du Vietnam en Italie aux entreprises dans la résolution de problèmes et difficultés.



Selon l’ambassadeur Duong Hai Duong, le commerce entre le Vietnam et l’Italie se développe à un rythme élevé. En 2021, le volume du commerce bilatéral a augmenté de 21%, atteignant 5,6 milliards de dollars. -VNA