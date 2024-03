De l'eau potable est transportée aux foyers de l'ethnie S'Tieng au hameau Ba Buong, dans la province de Dong Nai. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - En réponse de la Journée mondiale de l'eau (22 mars), de la Journée météorologique mondiale (23 mars) et de la campagne Earth Hour 2024, le ministère des Ressources naturelles et de l'Environnement a adressé aux ministères, aux secteurs, aux Comités populaires des villes et provinces du ressort central ; aux ambassades et organisations internationales au Vietnam un document guidant l'organisation des activités en réponse de ces événements en 2024.Placée sur le thème « L'eau pour la paix », la Journée mondiale de l'eau 2024 met l'accent sur le rôle important des ressources en eau dans la stabilité et la prospérité du monde. Selon l’Organisation des Nations unies, lorsque les ressources en eau sont rares ou polluées, lorsque les gens n'ont pas accès à l'eau potable ou n'ont pas un accès égal à l'eau, les tensions peuvent augmenter entre les communautés et les pays.À l'occasion de la Journée météorologique mondiale 2024 placée sur le thème «En première ligne de l'action climatique», l'Organisation météorologique mondiale (OMM) affirme que les efforts en matière de prévision, d'alerte précoce et d'action climatique proactive constituent un enjeu mondial pour renforcer la résilience et répondre aux risques de catastrophe naturelle, promouvoir la réduction des émissions de gaz à effet de serre, contribuant à résoudre la crise climatique. La continuité de renforcer les capacités et la prise de conscience des cadres à tous les niveaux et le renforcement de la sensibilisation pour accroître la compréhension de la communauté visent à prévenir, réagir, réduire les risques de catastrophe naturelle et s'adapter au changement climatique.La campagne Earth Hour sur le thème « Réduire l'empreinte carbone vers le net zéro», dont l'événement principal consiste à éteindre les lumières pendant une heure, aura lieu dans la soirée du 23 mars. Le message de cette année met fortement l'accent sur le cheminement vers l'objectif de zéro émission nette de gaz à effet de serre - net zéro, et appelle les pays à œuvrer en faveur d'une économie verte, circulaire et développée ; réduire les émissions; déployer la conversion des énergies renouvelables dans les secteurs ; mener l’innovation scientifique et technologique pour réduire la pression sur l’environnement naturel.C'est également l'occasion pour le Vietnam de montrer son rôle, sa responsabilité et ses efforts lors du 28e Sommet des Nations unies sur le changement climatique (COP28) pour rejoindre le monde vers l'objectif de net zéro en 2050.-VNA