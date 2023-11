Le Premier ministre Pham Minh Chinh (au milieu), l’ancien vice-Premier ministre permanent Truong Hoa Binh (gauche) et l’ancien vice-Premier ministre Pham Gia Khiem. Photo : VNA

Hanoï (VNA) – Le Premier ministre Pham Minh Chinh a remis l’insigne des « 50 ans de membre du Parti » à l’ancien vice-Premier ministre permanent Truong Hoa Binh et l’insigne des « 45 ans de membre du Parti » à l’ancien vice-Premier ministre Pham Gia Khiem, lors d’une cérémonie tenue le 9 novembre à Hanoï.Cet événement a été organisé par l’organisation du Parti du Bureau du gouvernement.Truong Hoa Binh, ancien membre du Bureau politique, ancien vice-Premier ministre permanent, et Pham Gia Khiem, ancien membre du Bureau politique, ancien vice-Premier ministre, sont des exemples à suivre pour les fonctionnaires et les employés du gouvernement, a affirmé le Premier ministre Pham Minh Chinh, également membre du Bureau politique, soulignant leurs efforts pour la cause du Parti, du peuple ainsi que leur vertu et leur mode de vie.Au nom des dirigeants du Parti, de l'État et du gouvernement, le Premier ministre Pham Minh Chinh a émis le souhait de voir Truong Hoa Binh et Pham Gia Khiem continuer à contribuer au travail du Parti et de l'État. -VNA