Pékin (VNA) - Neuf variétés de fruits vietnamiens, à savoir le durian, le mangoustan, la mangue, le fruit du dragon, le longan, l’ananas, la pastèque, la banane et le jacquier, sont présentés lors d’un festival qui se déroule dans la ville chinoise de Tianjin.

Photo: VNA



S’adressant à l’événement, l’ambassadeur du Vietnam en Chine, Pham Sao Mai a souligné qu’il s’agissait de l’une des activités spécifiques visant à concrétiser efficacement la conception commune des hauts dirigeants des deux Partis et des deux pays sur le renforcement de la coopération économique et commerciale bilatérale, contribuant à la promotion des relations de partenariat de coopération stratégique intégrale Vietnam-Chine.Les statistiques du Département général des douanes du Vietnam ont montré qu’en novembre 2022, le commerce vietnamo-chinois a atteint 162,2 milliards de dollars, en hausse de 8% sur un an. Le Vietnam demeurait en tête des plus grands partenaires commerciaux de la Chine au sein de l’ASEAN et se classe au sixième rang mondial.Selon l’Administration générale des douanes de Chine, la Chine a dépensé 1,39 milliard de dollars pour importer des fruits du Vietnam au cours des 11 premiers mois de 2022, en hausse de 44,4% en glissement annuel. Ces résultats ont contribué de manière significative à renforcer les relations commerciales bilatérales.Tianjin est une porte d’entrée du Nord-Est de la Chine, qui a une forte demande de produits agricoles et aquatiques et de fruits tropicaux dont le Vietnam dispose des avantages comparatifs.L’ambassade continuera à servir de pont, soutenant et promouvant ainsi les échanges et la coopération entre les localités vietnamiennes et Tianjin dans les temps à venir, a ajouté le diplomate.Pour sa part, l’adjoint au maire de Tianjin Yang Bing a déclaré que les fruits vietnamiens sont très appréciés des Chinois. Il a souligné que l’administration municipale créera des conditions favorables pour que les entreprises étrangères, y compris celles du Vietnam, puissent étendre leur marché en Chine, renforçant ainsi davantage les relations commerciales bilatérales.Lors de l’événement, les entreprises des deux parties ont signé des accords de coopération sur l’import-export de fruits. - VNA