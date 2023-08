Sydney (VNA) – Grâce à la forte détermination politique démontrée par le Parti communiste du Vietnam et son secrétaire général Nguyên Phu Trong, le Vietnam a enregistré des résultats significatifs dans la lutte contre la corruption, a déclaré le Dr Nguyên Hông Hai, chercheur du Centre pour l’avenir des politiques de l’Université du Queensland, en Australie.

Le secrétaire général Nguyên Phu Trong préside une réunion du comité permanent du Comité de pilotage central pour la prévention et la lutte contre la corruption et les pratiques malsaines, en mai 2023. Photo: VNA



Dans une récente interview accordée à l’Agence vietnamienne d’information, le Dr Nguyên Hông Hai a souligné que cette détermination se manifeste à travers l’engagement à gérer la corruption sans "aucune zone interdite ni exception", et des mécanismes pour atteindre les objectifs de "ne pas vouloir, ne pas oser, ne pas pouvoir et ne pas avoir besoin de commettre la corruption".

Le secrétaire général Nguyên Phu Trong a également souligné à plusieurs reprises que la lutte contre la corruption et les pratiques malsaines est désormais devenue une tendance irréversible, a-t-il déclaré, ajoutant que la volonté de combattre la corruption a son origine en trois points, le premier est de sauvegarder le régime.

Deuxièmement, la lutte contre la corruption est étroitement liée à l’objectif de rendre le pays puissant, le peuple riche et la société équitable, démocratique et civilisée, il sera donc difficile d’atteindre véritablement ces objectifs sans lutter efficacement contre la corruption, a-t-il souligné.

Et troisièmement, le combat est pour le prestige et l’honneur du Parti. L’expert a exprimé sa conviction que s’il existait un indice pour évaluer la confiance du public dans le travail de lutte contre la corruption, cet indice augmenterait certainement d’année en année. Il a déclaré que plus les affaires de corruption seront traitées de manière ouverte et transparente, plus le niveau de confiance dans la détermination politique du Parti et de l’État sera élevé.

Le Dr Chu Hoàng Long de l’Université nationale australienne a déclaré que le mouvement à la hausse du Vietnam dans le rapport sur l’indice de perception de la corruption (IPC) de Transparency International indique que les efforts du Vietnam dans la lutte contre la corruption ont entraîné des changements importants reconnus par les experts internationaux.

Le Vietnam fait partie des 25 pays qui ont vu leur classement s’améliorer, gagnant 3 points et progressant de 10 places par rapport au classement précédent. En regardant l’indice, on peut dire que le Vietnam est un point positif dans la lutte contre la corruption, a déclaré le Dr Chu Hoàng Long.

La lutte contre la corruption est un processus à long terme et compliqué qui exige une foi inébranlable dans les principes et les théories, ainsi qu’une détermination résolue et une force politique, a-t-il poursuivi.

La principale cause de la corruption est le manque de transparence, il est donc essentiel d’accroître encore la transparence dans l’exercice de l’autorité et des responsabilités par les agences de gestion, a-t-il encore indiqué. – VNA