Photo d'illustration: VNA



Hanoi (VNA) –Le Vietnam enregistre 23 hôpitaux agréés par le ministère de la Santé pour effectuer les techniques d'extraction et de transplantation d'un des six organes humains, a informé le professeur agrégé, Docteur Luong Ngoc Khue, vice-président du Conseil médical national et chef du Département de l'administration des services médicaux.

L'expert a fait référence à la technique d'extraction et d'implantation de membres rénaux, hépatiques, pulmonaires et d'organes qui ne peuvent plus être conservés, de donneurs vivants et en état de mort cérébrale, ainsi que de cœur et de pancréas de personnes en état de mort cérébrale.

La transplantation d’organes et de tissus est devenue l’un des dix inventions scientifiques et technologiques qui ont changé la vie de l'humanité au XXe siècle. Cette technique a amélioré et prolongé la vie de millions de maladies dans le monde, a affirmé le professeur agrégé, Docteur Luong Ngoc Khue.

Au Vietnam, le succès de la transplantation de tissus et d'organes humains a été marqué par la première transplantation rénale à l'Académie de médecine militaire en 1992.

Selon les données de l'Association de transplantation d'organes du Vietnam, de 1992 au 31 mars 2022, le Vietnam a transplanté des organes à 6.550 personnes, dont 6 944 greffes rénales, 384 greffes hépatiques, 59 greffes cardiaques, 9 greffes pumonaires et 2 greffes intestinales.

Le nombre de greffes de donneurs en état de mort cérébrale reste modeste par rapport aux besoins des patients en insuffisance organique.

Selon Luong Ngoc Khue, le ministère de la Santé a autorisé le fonctionnement de 10 banques de tissus, dont plusieurs spécialisées (cellules souches), et effectué des milliers de greffes.

Chaque année, le secteur de la transplantation d'organes au Vietnam établit de nombreuses nouvelles réalisations, confirmant sa position mondiale. Le pays a fait de grands progrès dans les techniques de transplantation de tissus et d'organes. -VNA