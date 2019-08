Thua Thien-Huê (VNA) - La province de Thua Thien-Huê (Centre) a reçu les 8 et 9 août des aides d'organisations étrangères en faveur des personnes et élèves démunis dans cette localité.

Concrètement, l'organisation américaine The Compassion Flower (TCF) a financé 1,828 milliard de dongs pour améliorer la qualité de vie des habitants locaux.

Les activités principales du projet comprennent les services de soins de santé à la communauté, la remise de 700 cadeaux aux familles démunies dans les districts d'A Luoi et de Phu Loc, l'approvisionnement de l'eau propre et la construction des latrines dans les communes de Huong Thuy, Huong Tra du district de Phu Loc, la remise des cadeaux aux élèves démunis, des personnes âgées et des handicapés, etc.

L'Aide aux Enfants sans Parents (ACWP-Aid to Children Without Parent) des États-Unis a accordé une aide non remboursable de 31.710 dollars (près de 730 millions de dongs) pour soutenir les enfants orphelins et démunis. Cette organisation effectuera quatre examens médicaux itinérants en faveur de 300 à 400 personnes par fois, la vaccination contre l'hépatite B pour 300 élèves primaires, les chirurgies orthopédiques au profit de 15 enfants handicapés défavorisés, et octroiera des bourses à 70 élèves démunies, etc.

En outre, l'organisation américaine Giving It Back to Kids (GIBTK) via l'Association de protection des handicapés et des orphelins de la province de Thua Thien-Huê, a remis 678 fauteuils roulants d'une valeur de plus de 37.317 dollars aux handicapés démunis dans cette localité.

La province de Thua Thien-Huê a également reçu un autre projet d'appui d'une valeur de 90 millions de dongs de Phuc's Fond dont le siège est en Norvège, afin de remettre des cadeaux aux familles démunies de la commune d'A Ngo du district d'A Luoi, de la commune de Thuy Bang, des districts de Phu Loc et Nam Dong. -VNA