Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Lors de la dernière journée de travail de sa 2e session extraordinaire, ce lundi 9 janvier, l'Assemblée nationale (15e législature) votera certains projets de loi et de résolution importants.



L'Assemblée nationale votera pour adoption une résolution sur la poursuite de la mise en œuvre de certaines politiques de prévention et de contrôle de l'épidémie et l'utilisation continue des certificats d'enregistrement de la commercialisation des médicaments et des ingrédients médicinaux, qui expirent à compter du 1er janvier 2023 mais qui ne sont pas encore prolongés conformément aux dispositions de la Loi sur la pharmacie.



Les députés voteront également pour adoption un résolution sur la Planification globale nationale pour 2021 - 2023, avec une vision à l'horizon 2050, ainsi que le projet de loi sur l'examen et le traitement médicaux (amendée)...



Le président de l'Assemblée nationale Vuong Dinh Hue prononcera un discours de clôture de la 2e session extraordinaire.



La séance de clôture de la 2e session extraordinaire sera retransmise en direct sur la télévision et la radio. -VNA