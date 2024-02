Déguster le chocolat authentique vietnamien

Situés à environ 25 km du centre de la ville de My Tho; province de Tien Giang (Nord), Cocoa Garden et Alluvia Chocolate Factory sont des destinations attrayantes pour les touristes, en particulier les enfants. En venant ici, les visiteurs découvriront non seulement le processus de transformation des fèves de cacao en pur chocolat frais vietnamien, mais dégusteront également des produits chocolatés sucrés qui font la fierté deshabitants du Sud.