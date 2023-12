Des archéologues présentent les résultats des fouilles archéologiques. Photo: VNA



Cao Bang (VNA) - Le Département de la Culture, des Sports et du Tourisme de la province de Cao Bang, en collaboration avec l'Institut d'archéologie relevant de l'Académie des sciences sociales du Vietnam, a annoncé le 26 décembre les résultats des fouilles archéologiques dans les citadelles de Ban Phu et de Na Lu, le hameau de Ban Thanh, dans la commune de Hung Dao, district de Hoa An, province de Cao Bang (Nord).

La citadelle de Ban Phu est située dans un vaste espace entouré de rivières et de champs dans la commune de Hung Dao, ville de Cao Bang. Selon les documents historiques, elle accueillit la cour royale de trois rois de la dynastie des Mac : Mac Kinh Cung, Mac Kinh Khoan et Mac Kinh Vu, pendant une période de 83 ans.

L'équipe archéologique a fouillé une zone de 150 m² au sud de la citadelle et a exhumé de nombreuses pièces de céramique vietnamienne et chinoise des dynasties des Ly, Tran, Le So et Mac. Grâce à ces découvertes, l'équipe d'archéologues estime que la citadelle de Ban Phu a été construite vers le XVIIe siècle, correspondant à l'apparition de la dynastie des Mac à Cao Bang.

Dans la citadelle de Na Lu, l'une des quatre citadelles anciennes les plus importantes de Cao Bang, l'équipe archéologique a fouillé deux tranchées, d'une superficie totale de 220 m², et a découvert des traces d'une porte de citadelle, ainsi que des briques, des tuiles, des céramiques, de la porcelaine et des métaux appartenant à de nombreuses périodes historiques telles que les Tang, Ming (Chine), Tran, Le So et Mac.

Dans le site archéologique du hameau de Ban Thanh, commune de Hung Dao, ville de Cao Bang, les archéologues ont fouillé 50 m². Ils ont déterminé que la structure en pierre construite à Ban Thanh utilisait des matériaux datant du XVIIe siècle, notamment des rochers calcaires, des briques, des pieux en bois et des céramiques de la dynastie Ming du XVIIe siècle.

L'équipe archéologique estime que les zones de reliques sont fortement endommagées. Elle propose donc à la province de Cao Bang de prendre rapidement des mesures efficaces pour les protéger. -VNA