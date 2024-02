Hanoï (VNA) - Selon le Comité populaire de la province de Bac Giang (Nord), de nombreuses activités originales ont eu lieu pendant la Semaine de la culture et du tourisme de Bac Giang 2024, qui s’est déroulée du 20 au 25 février 2024 (du 11e au 16e jour du premier mois lunaire de l’Année lunaire du Dragon).



La Semaine de la culture et du tourisme de la province de Bac Giang 2024 était un événement culturel, économique et social visant à présenter, promouvoir, stimuler la demande et attirer les touristes à Bac Giang. Dans le même temps, elle a permis de renforcer les liens et la coopération en matière de développement touristique entre les localités de cette province du Nord, de créer des opportunités pour les entreprises de voyages d'élargir leurs marchés, de lancer de nouveaux circuits et de les présenter aux touristes.



La Semaine de la culture et du tourisme de Bac Giang 2024 a également été l'occasion de présenter et de promouvoir les valeurs culturelles uniques et les types de tourisme écologique, communautaire, sportif et spirituel, ainsi que les produits agricoles typiques locaux, dans le but d’attirer des investissements au service du développement du tourisme dans la province.



Le point culminant de la Semaine de la culture et du tourisme de Bac Giang 2024 était la procession des tablettes de culte des trois patriarches de la secte bouddhique Truc Lam depuis la pagode Vinh Nghiem (dans le district de Yen Dung) à la pagode Thuong Tay Yen Tu (dans le district de Son Dong).



La cérémonie d'ouverture du Festival printanier de Tay Yen Tu et l'ouverture de la Semaine de la culture et du tourisme de la province de Bac Giang ont eu lieu à 09h00, le 21 février 2024 (12e jour du premier mois lunaire de l’Année lunaire du Dragon), dans la zone du tourisme spirituel et écologique de Tay Yen Tu, bourg éponyme du district de Son Dong, province de Bac Giang.

Les diverses activités organisées dans la zone du tourisme spirituel et écologique de Tay Yen Tu comprenaient une exposition thématique intitulée «Antiquités typiques des dynasties des Ly et des Tran dans la province de Bac Giang», un programme de démonstration et exposition de calligraphies baptisé «Poésie sous les dynasties des Ly et des Tran à travers la calligraphie», un programme de présentation de produits et services touristiques appelé «La voie de promotion du bouddhisme des patriarches de la secte Truc Lam Yen Tu».



Dans le cadre de la Semaine de la culture et du tourisme de la province de Bac Giang 2024, de nombreuses autres activités spéciales ont été organisées telles que la cérémonie d’ouverture de la Fête de la presse printanière et une exposition de photos sur les réalisations économiques et sociales de la province de Bac Giang, un tournoi de tir à la corde, ainsi que des spectacles artistiques.



Dans les unités administratives de niveau de district de la province de Bac Giang, de nombreuses activités ont également été organisées en réponse à la Semaine de la culture et du tourisme de Bac Giang 2024, dont le festival de chant Sloong hao et le marché printanier des zones montagneuses de Tan Son (district de Luc Ngan), un festival du chant Then dans le district de Son Dong, etc.



Notamment, le Festival marquant le 597e anniversaire de la Victoire de Xuong Giang et la cérémonie de réception du Certificat d’inscription de la Fête commémorative de la Victoire de Xuong Giang au patrimoine immatériel national se sont tenus solennellement du 14 au 15 février 2024 (du 5e au 6e jour du premier lunaire de l’Année du Dragon) dans la ville de Bac Giang.



En outre, le tournoi d'escalade pour conquérir le pic Non Vua a eu lieu le 24 février 2024 (15e jour du premier mois lunaire) au monastère zen Truc Lam Phuong Hoang, district de Yen Dung.



La cérémonie d'ouverture de la Fête du Printemps de la pagode Bat Nha (Binh Long) dans le district de Luc Nam a eu lieu le 24 février dans cette pagode de la commune de Huyen Son, district de Luc Nam.



La cérémonie d'ouverture de la Fête du Printemps du temple de Than Nong, district de Luc Nam, a eu lieu le 25 février 2024 (16e jour du premier mois lunaire) dans ce temple de la commune de Cam Ly, district de Luc Nam./.-VNA