La construction de l'autoroute Vinh Hao - Phan Thiet doit s'achever fin de 2022. Photo: VNA

Hanoi (VNA) – Le ministère des Communications et Transports (MCT) a obtenu des résultats encourageants lors de ces neuf derniers mois.



Mais de lourdes tâches attendent le ministère pour le dernier trimestre de l'année, telles que l’achèvement de 361 km de l'autoroute Nord-Sud, le décaissement de la totalité des investissements publics du plan annuel. Sans oublier la mise en œuvre des projets clés.



Dans le Programme de reprise et de développement socio-économiques après la pandémie de COVID-19, le MCT est considéré comme l'une des locomotives, qui bénéficie de grands capitaux d'investissement pour les infrastructures de transport importants.



Selon le ministre Nguyen Van The, 2022 est une année pleine de défis pour le secteur, dont la tâche de débourser plus de 50.000 milliards de dongs d'investissement public, le plus gros décaissement jamais réalisé.



Fin septembre, le MCT a décaissé environ 27.027 milliards de dongs, soit 53,7 % du plan annuel.



D'ici la fin de l'année, le ministère doit débourser plus de 7.000 milliards de dongs par mois, ce qui demande des efforts de la part des investisseurs, des comités de gestion de projets et des entrepreneurs.



En ce qui concerne les transports, de bonnes données statistiques ont été enregistrées ces neufs derniers mois.



Par la voie aérienne, le nombre de passagers est estimé à 75 millions de personnes, soit une hausse de plus de 162% par rapport à la même période en 2021.



Le chemin de fer a également obtenu un résultat impressionnant avec un volume de passagers de 3,4 millions de personnes (en hausse de 176%) et de marchandises de 4,3 millions de tonnes en 9 (en hausse de 4,3%).



Pour le transport fluvial, le nombre de passagers a atteint plus de 201 millions, soit une augmentation de 12,5% en glissement annuel. Le fret fluvial a également connu une croissance de 12,5%, avec plus de 292 millions de tonnes de marchandises. - VNA

