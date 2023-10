Habitants du village Ciet, commune d'Ea Tieu, district de Cu Kuin, province de Dak Lak, lors de la Journée de la grande union nationale 2022. Photo: VNA

Dak Lak (VNA) - Ces dernières années, la grande union nationale dans la province de Dak Lak (Hauts Plateaux du Centre) n’a cessé de se renforcer et de se consolider. La vie matérielle et spirituelle des groupes ethniques de la province s'est progressivement améliorée.



Dak Lak est située au centre des Hauts Plateaux du Centre, avec une position géographique importante en termes de sécurité, politique, économique, culturel et social. La province compte 15 unités administratives au niveau de district. Sa population compte près de 1,9 million de personnes, réparties en 49 groupes ethniques. Les membres de minorités ethiques sont au nombre de plus de 667.000, représentant 35,7% de la population provinciale.



Dans la province, il existe quatre religions principales, avec environ 608.403 adeptes, participant toujours activement aux mouvements d'émulation patriotique.



Dak Lak compte en outre plus de 4.700 personnes vivant dans plus de 30 pays à travers le monde, qui promeuvent l’entraide et la solidarité ainsi que les contributions au développement de leur province natale.



Selon Y Giang Gry Nie Knong, président du Comité provincial du Front de la Patrie du Vietnam, au cours des dernières années, la sécurité et l'ordre social à Dak Lak étaient toujours maintenus. Cependant, les forces hostiles ont intensifié leur propagande pour attirer des gens issus de minorités ethniques dans des complots contre l'administration populaire avec des astuces de plus en plus barbares, typiquement l'événement survenu le 11 juin dans le district de Cu Kuin. Cette situation oblige les agences, les unités et les personnes de Dak Lak à promouvoir, maintenir et renforcer la solidarité et la vigilance, prévenir et contrôler les problèmes qui menacent d’affecter la sécurité publique et l’ordre social.

La vie des habitants du district de Cu Kuin, province de Dak Lak, est revenue à la normale. Photo: VNA





Ces derniers temps, le Comité chargé des affaires du Parti et la permanence du Comité provincial du Front de la Patrie du Vietnam se sont concentrés sur la direction des organisations membres pour élaborer des programmes spécifiques visant à renforcer continuellement le consensus social et l’union nationale à Dak Lak, ainsi qu’à mettre en valeur tous les potentiels de développement socio-économique local...



Selon son président Y Giang Gry Nie Knong, ces dernières années, le Comité provincial du Front de la Patrie du Vietnam a renforcé la sensibilisation des habitants à l'immportance de participer activement aux mouvements d’émulation patriotique et aux programmes de bien-être social, en vue de mobiliser toutes les ressources disponibles et atteindre les objectifs de développement socio-économique de Dak Lak.



De nombreux programmes ont abouti à des résultats très encourageants, tels que les mouvements «Tous s'unissent pour édifier la Nouvelle Ruralité et les zones urbaines modernes» ou «Les Vietnamiens consomment vietnamien».



S’agissant des soutiens aux personnes défavorisées, ces dernières années, des centaines de milliards de dongs ont été mobilisés pour faciliter la construction et la réparation de plus de 7.700 maisons en faveur des ménages pauvres, aider plus de 2.500 ménages pauvres à sortir de la pauvreté de façon durable... Cela a contribué à ramener le taux de ménages pauvres de Dak Lak à 7,91% fin 2021, contre 27,55% en 2005.



En particulier, en promouvant l’esprit de grande union nationale dans un contexte économique défavorable dû aux impacts du COVID-19, les autorités de tous niveaux ont renforcé la communication pour appeler les gens à assister les forces de prévention et de lutte contre l’épidémie ainsi que les personnes affectées par le virus, avec un montant s’élevant à plus de 57,5 milliards de dongs.



De nombreuses autres activités ont été lancées pour venir en aide aux personnes en difficultés, aux sinistrés des intempéries, illustration la solidarité des Vietnamiens et les efforts pour réaliser les objectifs de réduction durable de la pauvreté dans la province.



Les résultats obtenus confirment la force de la solidarité interethnique dans la province et constituent un facteur important pour contribuer à faire progressivement de Dak Lak une province riche, moderne et digne de sa position centrale dans les Hauts Plateaux du Centre.-VNA