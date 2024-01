Hô Chi Minh-Ville, 26 janvier (VNA) - Un centre de transformation numérique (DXCentre) a été récemment créé à Hô Chi Minh-Ville en vue d'aider les agences, les organisations et les entreprises à se numériser et à étudier, piloter et transférer des produits de technologie numérique.

Photo : VNA

DXCentre capitalisera sur les technologies numériques et de données, élargira sa coopération, mobilisera des ressources afin de fournir des services numériques au service des personnes et des entreprises, et développera un gouvernement numérique pour créer des motivations pour le développement de l'économie numérique et de celle des données.Outre l'exploitation d'un centre de données et d'un réseau de transmission de données, le centre fournira des conseils et un soutien technique aux parties concernées pour déployer des plateformes numériques, développer des services numériques et des zones urbaines intelligentes.Il est chargé d’assurer la sécurité des informations sur le data center, les plateformes numériques, le système d’information et la base de données partagée de la ville.En outre, il organisera des programmes de formation et donnera des consultations sur la transformation numérique aux petites et moyennes entreprises.Hô Chi Minh-Ville est l'une des cinq principales localités du pays en matière de transformation numérique, la plupart des procédures administratives étant disponibles en ligne.Il y a désormais plus de 7.000 entreprises de TIC travaillant dans la ville, avec une valeur totale de commerce électronique de 7,8 milliards de dollars, soit près de la moitié du total du pays.La ville s'est fixé différents objectifs pour sa transformation numérique d'ici 2030.Elle s'efforcera de devenir un centre de santé du Vietnam et de la région de l'ASEAN avec un écosystème médical de 6.000 cliniques et hôpitaux modernes fournissant des soins médicaux et mettant en œuvre l'IA dans le diagnostic et le traitement des maladies.Elle développera une économie numérique en plein essor avec une contribution attendue de 25% et 40% au GRDP de la ville en 2025 et 2030, respectivement, pour maintenir sa position de locomotive économique nationale.- VNA