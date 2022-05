Hanoi (VNA) - Le ministère de la Santé a demandé aux comités populaires des provinces et des villes sous l’autorité centrale d’ordonner aux agences concernées de suspendre l’application de la déclaration domestique de santé (voyages intérieurs, lieux publics et restaurants) à partir de 0h00 le 30 avril.

Photo d'illustration: VNA



Selon le ministère, l’épidémie de Covid-19 dans le pays a été maîtrisée à l’échelle nationale, le nombre d’infections et de décès ayant considérablement diminué. La couverture vaccinale est élevée à l’échelle nationale et toujours efficace contre les variants existants.

Pour protéger la santé de la population et préserver les résultats de prévention et de lutte contre l’épidémie dans le but placer la santé et la vie de la population avant tout, les localités et les agences concernées ont été invitées à continuer de maintenir la surveillance, de détecter et de gérer efficacement l’épidémie conformément aux orientations et à la direction du gouvernement, du Comité de pilotage national pour la prévention et le contrôle du Covid-19, et des ministères et secteurs concernés.

Le ministère continuera de mettre à jour et de fournir des informations sur la situation de l’épidémie de Covid-19 dans le monde et le pays. Auparavant, il avait exigé la suspension temporaire de la déclaration de santé à toutes les poste-frontières du Vietnam pour les arrivées entrant dans le pays à partir du 27 avril 2022.

Le Vietnam est devenu l’un des six pays à la couverture vaccinale la plus élevée au monde, ayant administré plus de 212,6 millions de doses de vaccins, dont près de 194,6 millions de doses injectées aux personnes âgées de 18 ans et plus, plus de 17,3 millions de doses aux enfants de 12 à 17 ans, et 667.900 doses pour les enfants de 5 ans à moins de 12 ans dans 45 provinces et villes. – VNA