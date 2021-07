Hanoi (VNA) - Le ministère de la Santé a signalé vendredi soir 30 juillet 3.657 nouveaux cas de Covid-19, dont 22 cas importés, portant le bilan journalier de l’épidémie à 8.649.

Un homme se fait dépister par test RT-PCR. Photo : VNA

Sur le total, Hô Chi Minh-Ville en a enregistré 1.542 cas, suivi par la province de Binh Duong (636), la province de Long An (448) cas, la province de Dông Nai (157), la province de Cân Tho (151), la province de Khanh Hoa (139), la province de Bà Ria-Vung Tàu (133) et Hanoi (81).

Au total, 3.704 patients ont été déclarés guéris dans la journée, portant le nombre de guérisons dans le pays à 35.484.

Le sous-comité de traitement du Comité de pilotage national pour la prévention et le contrôle du Covid-19 a enregistré 139 décès dus au Covid-19 dans neuf villes et provinces entre le 16 et le 30 juillet, portant le nombre de décès à 1.161.

Parmi les patients sous traitement, 411 sont soignés en réanimation, tandis que 21 patients sont dans un état critique et sont traités sous ECMO, l’oxygénation par membrane extracorporelle.

Un total de 5.529.898 doses de vaccin anti-Covid-19 ont été administrées dans le pays jusqu’à présent, avec 546.402 personnes ayant maintenant reçu les deux doses requises.

Au 30 juillet au soir, le nombre de cas de Covid-19 au Vietnam était de 137.062, dont 2.235 cas importés.

Le nombre de cas d’infection au nouveau coronavirus lors de la nouvelle vague épidémique qui a débuté dans le pays fin avril a atteint 133.257, dont 32.710 guérisons. – VNA