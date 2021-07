Traitement d'un patient du COVID-19. Photo : VNA



Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Le 27 juillet, le Service de la Santé de Ho Chi Minh-Ville a exigé que les établissements hospitaliers se concentrent sur les soins et le traitement des patients du COVID-19, en particulier les cas graves et à haut risque tels que personnes de plus de 65 ans ou souffrant de comorbidités.



Le Service municipal de la Santé réorganisera le personnel médical disponible dans la ville afin d’assurer la prévention et le traitement de manière raisonnable. Plus précisément, la ville concentre ses ressources humaines sur le traitement pour réduire le taux de mortalité. Les agents de santé et les étudiants en dernière année de médecine qui participent au prélèvement d’échantillons pour les tests de dépistage et à la vaccination dans les districts participeront désormais au suivi sanitaire et au traitement des cas positifs et à l’équipe d’urgence 115.

Le prélèvement d’échantillons et la vaccination seront réalisés par les unités sanitaires et médicales locales avec l’assistance de jeunes et d'étudiants volontaires d’autres écoles.



Le Service de la Santé de Ho Chi Minh-Ville renforcera également le système d'urgence 115 pour transporter rapidement les patients présentant des signes graves à l’hôpital afin de limiter les cas de mortalité. Il compte en outre convertir environ 200 taxis en véhicules de transport de patients, munis de personnel médical et d'équipements de réanimation de base pour soutenir les équipes d'urgence.



Le 27 juillet, le président du Comité populaire de Ho Chi Minh-Ville a décidé de créer quatre nouveaux hôpitaux de campagne, d'une capacité d’accueil de 700 lits, 200 lits, 5.500 lits et 4.000 lits, respectivement.



A ce jour, Hô Chi Minh-Ville compte 37 hôpitaux de traitement des patients du COVID-19, avec une capacité total d'environ 55.000 lits.



Selon le Centre de contrôle des maladies de Ho Chi Minh-Ville, du 26 juillet 18h30 au 27 juillet 19h00, la mégapole du Sud a détecté 6.318 nouvelles contaminations. Depuis le 27 avril, 72.740 cas de COVID-19 ont été dépistés dans la ville. -VNA