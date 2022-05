Hanoi, 15 mai (VNA) - Le Vietnam a recensé 1.594 nouveaux cas de Covid-19 au cours des dernières 24 heures jusqu’à 16h00 dimanche 15 mai, a annoncé le ministère de la Santé.

Photo d'illustration : VNA

Hanoi a enregistré le plus grand nombre d’infections quotidiennes avec 461 nouveaux cas, suivie par la province de Quang Ninh avec 88 nouveaux cas et la province de Nghê An avec 80 nouveaux cas.

Le bilan national de l’épidémie de Covid-19 s’est établi à 10.696.630 cas.

Dans les dernières 24 heures, 5.448 patients ont été déclarés guéris, portant le nombre total de guérisons à 9.355.040, et 340 patients nécessitaient une assistance respiratoire.

Depuis le début de la pandémie, le Vietnam a comptabilisé 43.065 morts.

Jusqu’au 14 mai, le pays avait administré 216.959.400 doses vaccins contre le Covid-19, dont 2.501.303 premières doses et 206 deuxièmes doses pour les enfants de 5 à 11 ans. – VNA