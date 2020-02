Hanoi (VNA) – Le Département consulaire du ministère des Affaires étrangères et l’ambassade du Vietnam en République de Corée ont recommandé aux citoyens vietnamiens d’éviter de se rendre dans les zones touchées par le nouveau coronavirus (COVID-19) et vulnérables à l’épidémie, comme l’avertissent les autorités locales compétentes.

L'épidémie du nouveau coronavirus a vidé la rue Myungdon de ses touristes. Photo: Zing



L’avertissement a été émis compte tenu du développement complexe du COVID-19 en République de Corée.



Les citoyens vietnamiens ont également été invités à surveiller de près et à suivre les instructions des agences locales compétentes pour prévenir la maladie.



Le ministère des Affaires étrangères a demandé à l’ambassade du Vietnam en République de Corée de travailler avec les agences locales compétentes pour en savoir plus sur la situation, rester en contact avec les citoyens vietnamiens dans le pays, établir une hotline et se tenir prête à prendre des mesures de protection des citoyens si nécessaire.



Selon l’ambassade, au 21 février, aucun citoyen vietnamien n’avait été infecté par l’épidémie.



En cas d’urgence, il est recommandé de contacter la hotline de l’ambassade du Vietnam 82 10-3622-6618 ou la hotline de protection des citoyens: 84 981 84 84 84.

Le nombre de nouvelles contaminations quotidiennes au coronavirus a doublé en Corée du Sud, avec 142 nouveaux cas pour un total porté désormais à 346, ont annoncé les autorités samedi matin.

Une deuxième personne est décédée de la maladie Covid-19, ont-elles ajouté. Parmi les derniers cas d'infection répertoriées, 92 avaient un rapport avec un hôpital à Cheongdo, a précisé le Centre coréen pour le contrôle des maladies et la prévention dans un communiqué. - VNA