Prélèvement d’échantillons nasopharyngés pour faire le test de dépistage du COVID-19. Photo : VNA

Hanoï (VNA) – Le Vietnam a détecté au cours de ces 12 dernières heures 328 nouvelles infections au coronavirus, selon le bilan actualisé par le ministère de la Santé lundi matin 5 juillet.

Les nouveaux patients sont tous des cas de transmission locale du virus, dont 175 ont été recensés à Hô Chi Minh-Ville, 100 à Dong Thap, 23 à Phu Yen, neuf à Hung Yen, huit à Khanh Hoa, six à An Giang, deux chacune à Long An et Bac Ninh, un chacune à Lang Son, Dong Nai et Soc Trang. Parmi eux, 272 patients ont été dépistés dans les zones confinées.

Les nouveaux cas ont porté le total national de l'épidémie à 20.261, dont 18.403 cas de transmission locale et 1.858 cas importés. 16.833 cas ont été détectés depuis le 27 avril où se déclare la 4e vague épidémique.

Quatorze localités: Yen Bai, Quang Tri, Tuyen Quang, Son La, Ninh Binh, Thanh Hoa, Thai Nguyen, Dien Bien, Vinh Phuc, Hai Duong, Phu Tho, Ha Nam, Nam Dinh, Quang Nam ont dépassé 14 jours sans aucune nouvelle transmission locale du virus. Huit localités n’ont enregistré aucune nouvelle infection secondaire.

À ce jour, 7.819 cas de COVID-19 ont été guéris. Depuis le début de l'épidémie au Vietnam, 86 décès ont été déplorés.

Parmi les patients encore sous traitement, 313 ont été testés négatifs au virus SARS-CoV-2 une fois ; 132 autres, deux fois ; et 74 autres encore, trois fois.

A 16 heures (heure locale) dimanche , près de 3.900.000 doses de vaccins ont été administrées dans le pays. Au total, 223.336 personnes ont reçu la vaccination complète.

Le ministère de la Santé a demandé à chaque personne de respecter strictement le message dit des "5K" : Khâu trang (Masque), Khu khuân (Désinfection), Khoang cach (Distance), Không tu tâp (Sans rassemblement) et Khai bao y tê (Déclaration médicale) et de faire vacciner.- VNA