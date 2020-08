Hanoi (VNA) – Le Vietnam a dénombré quatre nouveaux cas de Covid-19, dont deux liés à l’épidémie dans la ville de Dà Nang (Centre), a fait savoir dimanche 2 août au matin le Comité national de pilotage pour la prévention et le contrôle du Covid-19.

Les personnes revenant de la ville de Dà Nang soumises au test de dépistage au Covid-19. Photo: VNA

L’un des deux cas liés à la ville de Dà Nang est un homme de 42 ans vivant à Hô Chi Minh-Ville (Sud) qui avait voyagé à Dà Nang. Il est actuellement sous traitement médical à l’Hôpital des maladies tropicales de Hô Chi Minh-Ville.L’autre est un homme de 40 ans résidant dans la province de Quang Ngai (Centre). Il avait été en contact avec le patient n°517 traité à l’Hôpital général de Dà Nang. Il a été testé positif au virus SRAS-CoV-2 le 1er août et est soigné dans un centre médical local.Les deux autres patients ont volé de la Russie à l’aéroport international de Vân Dôn dans la province de Quang Ninh (Nord) le 17 juillet à bord du vol VN5062 de Vietnam Airlines.Ils ont été mis en quarantaine à leur entrée dans la province de Hoa Binh (Nord) et sont traités à l’Hôpital général de la province.Vingt-et-un autres sur le même vol avaient également été confirmés infectés par le virus SRAS-CoV-2.Les nouveaux cas portent le nombre total au Vietnam à 590, dont 306 cas importés qui ont été mis en quarantaine à leur arrivée. Parmis les cas confirmés, 373 se sont rétablis et trois sont décédés.Depuis le 25 juillet au 2 août au matin, le nombre total de cas de contamination liés à l’épidémie à Dà Nang est passé à 144. Parmi les patients, six ont été testés négatifs au virus une fois et huit au moins deux fois.Au total, 94.216 personnes ayant été en contact avec une personne touchée par le nouveau coronavirus ou séjourné dans une zone concernée par l’épidémie sont placées en quarantaine dans tout le pays. – VNA