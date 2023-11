Hanoï (VNA) - Une conférence sur l'innovation dans le domaine des MarTech, intitulée «Vietnam MarTech Innovation 2023», s'est tenue le 1er novembre à Hanoï.



Cet événement a réuni des experts, des dirigeants de banques, de fonds d'investissement, de petites et moyennes entreprises vietnamiennes et de startup innovantes de différents pays.



Les participants ont discuté du développement de l'intelligence artificielle (IA), du panorama du marché mondial des MarTech (les technologies utilisées pour soutenir les activités de marketing), les tendances de l'innovation et les applications de ces technologies dans le domaine du travail.



Dans le cadre de la conférence, a eu lieu le lancement du Réseau vietnamien d'innovation des technologies et du marketing (Vietnam MarTech Network). En outre, a été organisée une exposition avec 20 stands présentant environ 80 technologies et des marques prestigieuses de grandes sociétés technologiques telles que Meta, Martech Tribe, KPMG, Goldsun Media...-VNA