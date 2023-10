Délégués participant à la conférence. Photo: VNA

Da Nang (VNA) – Une conférence internationale sur les technologies de communication avancées a eu lieu le 19 octobre à Da Nang (Centre).



L’événement a été organisé par l’Université des technologies de l'information et de la communication Vietnam – République de Corée (relevant de l’Université de Da Nang), en collaboration avec l’Association vietnamienne de la radio et de l'électronique (REV).



Lors de la conférence, des experts britanniques et sud-coréens ont présenté des interventions sur les tendances de développement des domaines de l'électronique, de la communication et des secteurs connexes.



Les participants ont également discuté de nombreux sujets tels que les médias, les semi-conducteurs, la communication sans fil après la 5G et la 6G...-VNA