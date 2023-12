La protection et la promotion des droits de l’homme constituent une politique constante du Parti et de l’État du Vietnam. Avec comme ligne directrice de placer l'être humain au centre, d'être la force motrice du développement national, de s'efforcer d'améliorer la vie et les droits de jouissance du peuple, sans laisser personne de côté, le Vietnam a réalisé de nombreuses réalisations importantes en matière de protection des droits de l'homme au fil des ans.