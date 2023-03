Hanoi (VNA) - Le Festival national de la presse 2023 s’est clôturé dimanche, 20 mars, à Hanoi.

Photo : VNA

Il s’agissait de la plus grande édition avec 87 stands qui représentent les associations des journalistes des 63 provinces et grandes villes, 60 agences de presse et de grandes écoles de journalisme du Vietnam.

Cet événement a été animé par l’Association des journalistes vietnamiens et le Comité populaire de Hanoï en collaboration avec la Commission de la sensibilisation des masses du Comité central du Parti, le ministère de l’Information et de la Communication et le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme.

En trois jours, la manifestation a attiré des milliers de visiteurs. De nombreux séminaires et rencontres ont été organisés.

Lors de la cérémonie de clôture, le Comité d'organisation a décerné 4 prix A, 11 prix B, 18 prix C et 38 prix d’encouragement aux meilleures œuvres du Têt à trois catégorie: Radio – Télévision, journal électronique et journal papier.

La Voix du Vietnam a remporté un prix A pour le stand impressionnant, un Prix A pour son programme radiophonique du Têt et un prix B pour l’interface impressionnante du Têt de son journal électronique.

Toutes les publications exposées au festival seront offertes aux marines et gardes-frontières. - VNA