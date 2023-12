Binh Thuan (VNA) – Le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, en collaboration avec le Comité populaire de la province de Binh Thuan (Centre), a organisé le 27 décembre dans la ville de Phan Thiet la cérémonie de clôture de l’Année du tourisme national 2023.



Ayant pour thème "Binh Thuan – Convergence verte", l’Année du tourisme national 2023 comprenait plus de 200 événements et activités dans 41 villes et provinces du pays, dont une trentaine organisés dans la localité hôte.



Lors de la cérémonie de clôture, le vice-ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme, Hoang Dao Cuong, a souligné que les événements et activités organisés dans ce cadre avaient créé des effets positifs, attirant l'attention d'un grand nombre de personnes et mobilisant la force de la communauté pour promouvoir la reprise touristique.

Le succès de l’Année du tourisme national 2023 a eu un effet positif sur la reprise de l'industrie touristique du Vietnam en général et de Binh Thuan en particulier, a-t-il souligné.



Cette année, le Vietnam a dénombré plus de 12,5 millions de visiteurs étrangers et 108 millions de touristes nationaux, générant environ 670.000 milliards de dôngs (27,5 milliards de dollars).



Le Vietnam a notamment remporté 54 prix des World Travel Awards (WTA) 2023 pour l'Asie et l'Océanie, ce qui a contribué à affirmer la marque, le rôle et la position du Vietnam sur la carte touristique mondiale.



Doan Anh Dung, président du Comité populaire provincial, a déclaré que l’Année du tourisme national 2023 avait été une excellente occasion pour Binh Thuan de présenter aux visiteurs nationaux et étrangers l’image d'une terre amicale et hospitalière, riche en identité historique et culturelle avec de nombreuses fêtes traditionnelles uniques.



En 2023, Binh Thuan a accueilli près de 8,5 millions de visiteurs et gagné plus de 23.000 milliards de dôngs, soit presque le double de ce chiffre en 2022 et l'aidant à entrer dans la liste des neuf localités ayant les revenus touristiques les plus élevés du pays.



La localité hôte de l’Année du tourisme national 2024 sera la province montagneuse de Dien Bien dans le Nord. -VNA