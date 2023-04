Le vice-président du Comité populaire municipal de Can Tho, Nguyen Thuc Hien (droite) et le vice-président du Comité populaire municipal de Can Tho, Nguyen Thuc Hien. Photo : VNA

Can Tho, 24 avril (VNA) - Le vice-président du Comité populaire municipal de Can Tho, Nguyen Thuc Hien, a tenu le 24 avril une séance de travail avec l'ambassadrice de Suède au Vietnam Ann Måwe dans la ville du delta du Mékong pour discuter du renforcement de la coopération bilatérale dans le commerce, l'investissement et l’éducation et la formation.S'exprimant lors de l'événement, Nguyen Thuc Hien a déclaré l'année dernière que les exportations de Can Tho vers la Suède ont atteint 1,43 million de dollars, principalement du riz, des produits aquatiques, des vêtements, des produits agricoles et des produits agricoles transformés. Au premier semestre de cette année, le chiffre a atteint 410.000 dollars.Can Tho souhaite exploiter les opportunités de l'accord de libre-échange UE-Vietnam (EVFTA) pour promouvoir les relations commerciales bilatérales, en particulier dans des domaines de force tels que le riz, les fruits et les produits aquatiques, a-t-il déclaré.Il a exprimé son espoir qu'après la visite, les partenaires suédois développeront une coopération et des investissements avec la ville de Can Tho dans des domaines d'intérêt commun, en particulier la réponse au changement climatique et la croissance verte.En tant que région à forte agriculture, Can Tho espère le soutien de la Suède dans l'application de la transformation numérique et des technologies de pointe pour parvenir à une production agricole efficace, faire la publicité sur le potentiel, les avantages et les politiques d'attraction des investissements de la ville aux entreprises suédoises tout en fournissant des informations sur les points forts de la Suède, marchés et politiques commerciales pour Can Tho.Nguyen Thuc Hien a également proposé à l'ambassadeur Ann Måwe de l'aider avec des connexions en ligne ou directes entre l'offre et la demande entre les importateurs suédois et les producteurs et exportateurs de Can Tho de riz, de fruits de mer, de produits agricoles et d'aliments transformés.Dans le domaine de l'éducation et la formation, Can Tho espère que la Suède augmentera les bourses pour les excellents étudiants locaux de la ville, des bourses complètes pour les enseignants des universités et des collèges afin d'améliorer leurs connaissances et leurs compétences dans le pays.Ann Måwe, pour sa part, a félicité Can Tho pour sa 19e place dans l'indice de compétitivité provinciale (PCI). Elle a déclaré que la Suède souhaitait en savoir plus sur l'environnement des affaires dans le delta du Mékong et la ville de Can Tho en particulier.Selon elle, ils s'intéressent à la région du delta du Mékong et souhaitent en savoir plus sur les projets de collecte de déchets et de polluants qui polluent et affectent le trafic fluvial, afin de réduire la pollution et de créer de meilleures conditions de transport fluvial pour la région.L'ambassade de Suède continuera à travailler avec les entreprises suédoises pour résoudre les difficultés lors de leur investissement à Can Tho, ainsi qu'à partager des informations pour aider les entreprises vietnamiennes à faciliter les exportations vers la Suède, a-t-elle déclaré.- VNA