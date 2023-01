Mui Ne, littéralement le Cap du Refuge, est un site touristique célèbre de la province de Binh Thuân. Photo: VNA



Binh Thuân (VNA) – L’accueil de l’Année nationale du tourisme 2023 de la province de Binh Thuân contribuera à redresser le tourisme vietnamien et à créer une force motrice pour le développement du littoral méridional du Centre.



Binh Thuân jouit d’une position favorable en tant que passerelle pour les échanges économiques, culturels et sociaux avec les provinces du Sud-Est, celles du Centre-Sud et les Hauts Plateaux du Centre.



C’est aussi un point de connexion avec de grands centres touristiques du Sud (Nha Trang, Dà Lat, Hô Chi Minh-Ville, Bà Ria - Vung Tàu), sans compter ses 192 km de côtes avec de nombreuses plages et paysages magnifiques.



Binh Thuân possède de nombreux sites culturels et historiques importants ainsi que de nombreux festivals culturels traditionnels.



La province compte actuellement 900 établissements d’hébergement avec plus de 17.000 chambres. Environ 25.000 personnes travaillent dans l’industrie du tourisme, dont environ 70% sont qualifiées.



En 2022, la province a accueilli 5,6 millions de touristes, avec un chiffre d’affaires d’environ 600 millions de dollars.



Les belles plages et grands centres balnéaires sont les atouts de la région côtière méridionale du Centre . Photo: VNA

Avec ses avantages et potentiels, Binh Thuân a été choisie pour accueillir l’Année nationale du tourisme 2023 sur le thème "Binh Thuân : Tourisme vert".



Cet événemet vise à promouvoir le tourisme provincial, à créer une force motrice de développement du littoral méridional du Centre et à réaliser son objectif de faire du tourisme un secteur économique clé.



Les activités se concentreront sur les produits verts et les énergies propres, la promotion du patrimoine culturel et des valeurs traditionnelles du Vietnam, vers une croissance verte, un développement touristique durable.



Le vice-président du Comité populaire provincial de Binh Thuân, Nguyên Minh a déclaré qu’il s’agirait d’une occasion permettant au secteur du tourisme provincial de se redresser et se développer fortement dans la nouvelle période.



Binh Thuân s’efforce d’accueillir environ 6,5 millions de touristes dont 200.000 étrangers en 2023, générant 15.900 milliards de dôngs de recettes (677.98 millions de dollars). –VNA