La fête Cau Ngu (Prière pour une bonne pêche). Photo: baobinhthuan.com.vn



Binh Thuan (VNA) – La fête «Cau Ngu» (Prière pour une bonne pêche) 2023 se déroulera du 1er au 8 août avec de nombreuses activités culturelles et touristiques remarquables, promettant d'attirer des touristes dans la ville de Phan Thiet en particulier et la province de Binh Thuan en général.

Cette année, la fête sera organisée par le Comité populaire de la ville de Phan Thiet avec une grande envergure et de nombreuses activités exceptionnelles. Elle se composera de deux parties: les rituels et les activités festives.

Les activités festives se dérouleront principalement dans la rue Trung Trac où seront organisés des expositions, des stands de cuisine, un concours de rameurs, des spectacles artistiques et de «bài chòi» (art traditionnel du Centre du Viet Nam, qui est une forme artistique très variée qui associe musique, poésie, théâtre, peinture et littérature)…

Selon le chef adjoint du comité d'organisation de la fête, Nguyen The Dung, dès la publication par la ville de Phan Thiet du plan sur l'organisation de la fête «Cau Ngu», le comité d'organisation a fondé six sous-comités et leur a attribué des tâches spécifiques pour s'assurer du respect des coutumes traditionnelles. A ce jour, les préparatifs sont bien achevés.

Pour les pêcheurs de Binh Thuan, la fête des prières pour une bonne pêche joue un rôle important dans la vie spirituelle et culturelle.

La préservation et la valorisation durables des valeurs culturelles exceptionnelles de la fête «Cau Ngu» ne répondent pas seulement aux besoins spirituels des habitants locaux, mais visent également à en faire un événement touristique attrayant pour les touristes, vietnamiens comme étrangers.

Cette année, Binh Thuan accueille l'Année nationale du tourisme 2023 ayant pour thème "Binh Thuan: convergence verte". Ainsi, ce sera une bonne occasion pour la ville de Phan Thiet de promouvoir son potentiel touristique et ses traits culturels uniques auprès des visiteurs nationaux et étrangers.

La fête «Cau Ngu» reflète des caractéristiques de la croyance dans la pêche, illustrant le désir des pêcheurs de Binh Thuan pour la sécurité et des récoltes abondantes. En 2019, cette fête a été inscrite sur la Liste du patrimoine culturel immatériel national par le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme.

Binh Thuan est une province côtière du Centre méridional du Vietnam, avec un littoral de 192 km. La province compte 10 unités administratives au niveau de district. La ville de Phan Thiet est le centre politique, économique, culturel et scientifique et technique de la province de Binh Thuan, à environ 198 km de Ho Chi Minh-Ville. -VNA