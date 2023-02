Hanoï (VNA) - Une conférence de presse pour l'annonce d'exposition internationale "Denims and Jeans" a été organisée vendredi 17 février à Hô Chi Minh-Ville par l’Association du textile-habillement du Vietnam (VITAS) et la compagnie indienne denimsandjeans.com.

La conférence de presse introduisant la 5e exposition internationale "Denims and Jeans", tenue le 17 février à Hô Chi Minh-Ville.

Selon le comité d'organisation, placé sous le thème YOGIM - suggérant le lien entre Yoga et Denim-, la 5e édition de l'exposition aura lieu les 1er et 2 mars au Centre de conférence Riverside, dans le 4e arrondissement de Hô Chi Minh-Ville.

De retour après une interruption de trois ans en raison de la pandémie de COVID-19, l'exposition de cette année rassemblera plus de 35 grands fabricants de denim du Vietnam et de plus de dix pays à travers le monde, afin d'introduire les importantes innovations dans la fabrication tout en mettant l'accent sur le développement durable. Plus de 1.200 responsables d’achats de nombreuses entreprises du monde entier sont attendus à cet événement.

Selon Sandeep Agarwal, représentant du comité d’organisation, l’exposition permet de nouer des liens entre les acteurs de la filière des produits en denim au Vietnam et de consolider la position du denim parmi les produits d’exportation utilisant de matières premières respectueuses de l'environnement. Particulièrement, avec le thème YOGIM, les produits du denim seront utilisés pour la confection de vêtements pour la pratique du yoga.

Toujours d'après Sandeep Agarwal, le denim possède également des éléments qui sont universels entre différentes cultures, religions et pays avec un accent particulier mis sur le confort et la proximité avec la nature à travers des procédés de fabrication durables.

Dans le cadre de cette exposition, prendra également place deux représentations. La première, YOGIM, par des experts vietnamiens du Yoga. La seconde, SOORTY (Pakistan) qui aura lieu l'après-midi du 1er mars prochain pour présenter au public leurs nouveaux produits, a ajouté Sandeep Agarwal.

"En se rendant à l'exposition, les visiteurs étrangers et du Vietnam auront un meilleur aperçu sur les services d'approvisionnement en denim du Vietnam. Il est important de noter que le Vietnam exporte actuellement plus de 65 millions de produits de vêtements en denim. En particulier le taux de taxe à l'importation sur le marché de l'UE n'est actuellement que de 4 à 6%, et devrait être de 0% au cours des deux prochaines années. Cela représente un énorme potentiel de croissance du secteur du pays. De plus, l'industrie vietnamienne du denim travaille depuis le début avec des processus de production durables, c’est donc un grand avantage pour le secteur dans les temps à venir alors que les gouvernements occidentaux imposent des règles strictes pour le Green Washing", a souligné M. Agarwal.

Pour sa part, Nguyên Thi Tuyêt Mai, secrétaire générale de la VITAS, la 5e exposition internationale "Denims and jeans" est un des événements spécialisés dans le denim les plus importants de la région. Il s’engage non seulement dans le développement durable de ce secteur, mais vise également à la protection de l'environnement conformément à la stratégie de développement de l'industrie vietnamienne du textile et de la chaussure, approuvée par le gouvernement fin 2022. "À travers cet événement, les organisateurs souhaitent que le marché vietnamien du denim se développe davantage, en trouvant des matières premières plus diversifiées et durables pour répondre aux normes d'exportation vers des marchés difficiles comme les États-Unis et l'Europe…", a fait savoir la secrétaire générale Nguyên Thi Tuyêt Mai.

Lors de la conférence de presse, le 17 février à Hô Chi Minh-Ville.

De nombreux ateliers et activités connexes seront organisés dans le cadre de cet événement, tels que "Quel rôle joue le Vietnam dans le cycle de l'industrie du denim ?", "Percée du denim avec assistance créative de l’intelligence artificielle (IA)", "Vision sur le futur du denim à l’horizon 2030" ou encore "dernières innovations dans les produits chimiques de lessive", notamment.

Pour la 5e édition de "Denims and Jeans" au Vietnam, l'exposition inaugurera l'espace "DENIM BAZAAR", où les marques de mode vietnamiennes présenteront leurs produits innovants en denim, y compris le denim recyclé. Il s’agit d’une opportunité pour les visiteurs d'apprécier et de s’acquérir des produits de haute qualité fabriqués par des Vietnamiens créatifs. -CVN/VNA