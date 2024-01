Vietjet continue d'étendre son réseau de vols internationaux avec la nouvelle liaison Ho Chi Minh-Ville - Chengdu (Chine), contribuant à promouvoir le commerce et le tourisme entre les deux villes et, plus généralement, entre le Vietnam et la Chine.

Hanoï a été honorée dans deux catégories du Travelers’ Choice Best of the Best 2024 par TripAdvisor – la plus grande plateforme de conseils de voyage au monde.