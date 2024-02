Récolte de crevettes à une coopérative dans la province de Bac Lieu. Photo: https://www.baobaclieu.vn/



Bac Lieu (VNA) - Dans le but de devenir bientôt « un pôle de crevetticulture du pays », la province méridionale de Bac Lieu a identifié les modèles d'élevage de crevettes de haute technologie comme une principale direction de développement.



Actuellement, Bac Lieu a construit 5 zones d'élevage de crevettes de haute technologie d'une superficie de 3.900 hectares dans la ville de Bac Lieu et les districts de Hoa Binh et Dong Hai, selon le directeur du Service provincial de l’Agriculture et du Développement rural, Luu Hoang Ly.



La province de Bac Lieu comprend trois produits d’exportation majeure que sont les crevettes, le riz et le sel. Les crevettes sont le principal produit d'exportation, représentant plus de 95% du chiffre d'affaires des exportations locales.



La province s'efforce d'atteindre 1,3 milliard de dollars d'exportations de crevettes d'ici 2025 et 1,7 milliard de dollars d'ici 2030.



Actuellement, Bac Lieu compte 45 usines de transformation de produits aquatiques pour l'exportation, dotées d'équipement modernes et d'une capacité de transformation installée d'environ 294.000 tonnes/an.-VNA