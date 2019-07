L'équipe vietnamienne The Flash remporte le titre de champion du monde de 2019 du sport électrique "Arena of Valor", le 14 juillet à Dà Nang. Photo: Infogamers/CVN

Hanoi (VNA) - The Flash, représentant du Vietnam au Championnat mondial d'"Arena of Valor", vient de remporter le premier titre de champion du monde pour le sport électronique vietnamien. Histoire.



Après la victoire surprise contre l’équipe Wildcard (Thaïlande) en demi-finale, l'équipe vietnamienne The Flash a ensuite rencontré le teneur du titre de champion du monde d'"Arena of Valor" de 2018, Mad Team (Taïwan, Chine). La finale du 14 juillet au stade de Tiên Son à Dà Nang (Centre) a vu quelques millions de spectateurs en direct du monde entier.



En finale, avec une stratégie correcte, The Flash est battu Mad Team 4 à 3. Ce premier titre de champion du monde en sport électronique vietnamien permet à l'équipe de remporter une somme de près de 180.000 d’euros.



Gấu, ProE, Xuân Bách, Elly, et ADC de The Flash sont devenus également les premiers joueurs vietnamiens champions du monde de sport électronique. Par ailleurs, ADC a été sélectionné pour le titre de "Meilleur joueur du tournoi".



AWC 2019 (Arena of Valor World Cup) est le premier championnat mondial de sport électronique organisé au Vietnam. Du 13 au 14 juillet, 12 équipes venant des 10 régions du monde (Vietnam, Taipei, Thailande, Singapour, Indonésie, Malaisie-Singapour-Philippines, Corée du Sud, Europe-Amérique, Chine et Japon) se sont disputés la victoire à Dà Nang afin de remporter le titre de champion du monde pour une valeur totale de plus de 460.000 d'euros. À cette occasion, les développeurs de ce jeu ont introduit de nouvelles règles, permettant d'inédites expériences aux joueurs et spectateurs.



"Arena of Valor" est un sport électronique d'arène de bataille en ligne multijoueur, publié en 2017 et développé sur Android et iOS (mobile) et Nintendo Switch (console de jeux vidéo) par les entreprises Garena et Tencent. Depuis, ce jeu vidéo a attiré une cinquantaine de millions de joueurs dans le monde entier et a gagné plus de 120 millions d’euros hors du marché chinois (jusqu’en septembre 2018).



"Arena of Valor" était l'un des six sports de démonstration lors des 18es Jeux asiatiques (ASIAD) de 2018 en Indonésie, où l'équipe The Flash était aussi la représentante vietnamienne. Il sera aussi l'un des cinq sports électroniques à médailler lors des 30es Jeux d’Asie du Sud-Est (SEA Games) de 2019, qui seront prochainement organisés aux Philippines. -CVN/VNA