Photo d'illustration : VNA



Hanoï (VNA) – Selon le ministère de la Santé, la FAO et l’OMS ont publié un communiqué de presse appelant le gouvernement vietnamien et la communauté à être attentifs à la possibilité de transmission à l'être humain de la souche H5N8 de la grippe aviaire, après la détection des premiers cas de transmission de la grippe aviaire H5N8 à l'homme enregistrés sur sept employés d'une usine de volaille en Russie.



Au Vietnam, le programme de surveillance du Département de la santé animale (DAH – Department of Animal Health) du ministère de l'Agriculture et du Développement Rural n'a jamais détecté le virus H5N8. À partir de 2021, le DAH augmentera les tests de dépistage du virus H5N8 dans le cadre du Programme national de surveillance de la grippe aviaire.



Selon le docteur Pawin Padungtod de la FAO Vietnam, techniquement, le virus H5N8 partage des caractéristiques antigéniques avec le virus H5N6 qui est déjà présent au Vietnam. Par conséquent, le vaccin contre la grippe aviaire actuellement utilisé au Vietnam peut continuer de promouvoir son efficacité.



Le docteur Satoko Otsu de l’OMS a indiqué que bien que le risque de transmission à l’homme du virus H5N8 de la grippe aviaire au Vietnam soit très faible, il était important de rester vigilants et de prendre des mesures préventives.



La souche hautement pathogène A (H5N1) du virus de l'influenza aviaire a causé la mort de 64 personnes au Vietnam depuis la découverte du virus dans le pays en 2003. De 2014 jusqu’à présent, le Vietnam n'a plus enregistré de décès, mais des épizooties de volailles ont été détectées et nombre de volailles ont été abattues. -VNA